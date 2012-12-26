Rosneft积极融资 欲以550亿美元收购TNK-BP

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
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路透莫斯科12月24日 - 俄罗斯国有石油公司Rosneft(ROSN.MM)正在为该国迄今最大规模的收购案寻求融资.Rosneft已经筹得168亿美元银行贷款,并且与全球最大石油贸易商嘉能可(GLEN.L)和维多公司达成贸易融资协议.
Rosneft周一表示,从西方国家银行获得的贷款已经足够收购英-俄合资石油公司TNK-BPTNBP.MM的50%股权.该公司将以价值270亿美元的现金和股票从BP(BP.L)收购上述股权.
Rosneft还宣布,已经与嘉能可和维多公司达成贸易融资协议,在五年内向他们提供最多达6,700万吨的石油,约合每日27万桶.
Rosneft预定以280亿美元向俄罗斯富豪财团AAR买入TNK-BP的其余股权,完成对TNK-BP的收购,这将使Rosneft成为全球最大的上市石油企业,日产油当量达460万桶.TNK-BP是俄罗斯第三大石油公司.
目前还不清楚,前述石油供应协议是否将助Rosneft支付向AAR购买TNK-BP股份的款项,但接近Rosneft和潜在贷款方的消息人士近来告诉路透,Rosneft曾谈及运用未来石油出口为担保,帮助支付TNK-BP交易所需款项.
行业消息人士称,供应协议将使Rosneft由这些贸易商处获得约100亿美元的预付款,贸易商将向其自身的往来银行借钱支付,以确保能长期从俄罗斯取得石油.
"价格符合Rosneft中期原油供应招标所得的价格."Rosneft首席执行官Igor Sechin在一份声明中表示.
假定全额履行协议供应量,Rosneft将向前述石油贸易商每日提供约27万桶石油,或超过其当前产出的十分之一.定价条款和预付货款都未披露.
若石油均价每桶100美元,理论上前述合约价值约在500亿美元.
嘉能可执行长格拉森博格周一指出,所宣布的协议"进一步巩固了我们与全球最大油气公司之一的关系."维多公司总裁暨首席执行官Ian Taylor称赞该协议是与Rosneft所建立的"长期、战略伙伴关系".
**分两阶段收购**
Rosneft将以其自身12.8%的股份及171亿美元现金,买断BP所持有的TNK-BP半数股权,使BP与俄罗斯财团始于2003年的结盟关系就此落幕.双方这段合作虽然有利可图,但却纷争不断.
在收购的第二阶段,Rosneft同意支付AAR财团280亿美元现金.该财团背后有多位俄罗斯富豪,包括Mikhail Fridman、German Khan、Viktor Vekselberg和Len Blavatnik.
这项收购案尚待监管当局批准,预计可在2013年上半年完成.
对于收购BP所持50%股份的融资,Rosneft表示,该公司从国际银团取得一笔五年期41亿美元贷款,以及一笔两年期127亿美元贷款.
银团成员包括:美银美林、巴克莱银行、法国巴黎银行、BTMU、花旗、法国农业信贷银行、ING Bank、Intesa Sanpaolo Banking Group、摩根大通、瑞穗实业银行、Natixis、Nordea Bank、SMBC、法国兴业银行以及意大利裕信银行.所有银行均获牵头行头衔.
"贷款所支付的实质年利率低于3%.这项交易对Rosneft极为有利.银行界对Rosneft的融资抱有极大兴趣,贷款案在很短的时间就敲定了协议."
消息人士说,Rosneft也可能在债市为其收购TNK-BP寻求最高达100亿美元的再融资,最终筹得的资金可能会超过本项并购案所需.
Rosneft不愿对本项并购案的财务细节置评.(完)
(编译 李婷仪; 审校 徐文焰)
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