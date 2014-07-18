普京否认重启古巴情报基地的报导

路透7月17日 - 有报导称，俄罗斯计划重启苏联时代曾用于监控美国的一个古巴情报基地。俄罗斯总统普京周四对此予以否认。

一名俄罗斯安全部门消息人士周三称，俄罗斯与古巴达成重启古巴Lourdes监听站的临时协议，普京曾于2001年关闭该站。俄罗斯《生意人报》首次曝出该消息。

普京否认了该报导，并称俄罗斯并无重启Lourdes情报设施的计划。

俄塔社援引普京的话报导称：“俄罗斯有能力在不启用Lourdes的情况下完成防御任务。”

古巴对此一直保持沉默。古巴领导人劳尔·卡斯特罗尽力缓和与美国的紧张关系，同时力图建立更为实用的双边关系。而重启情报基地将与其努力相冲突。

美国国务院周三拒绝对此置评，并提到俄罗斯没有发布正式声明。其他美国官员怀疑俄罗斯是否会采取这种代价高昂但潜在回报有限的做法。

该基地位于古巴首都哈瓦那以南的Lourdes，距离美国海岸线250公里，古巴导弹危机后于1964年设立。冷战高峰期曾有多达3,000人在这里工作，是俄罗斯最大的海外无线电信号情报收集中心。（完）

编译：李富强/王琛 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。