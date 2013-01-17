俄罗斯央行官员警告可能爆发货币战

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透莫斯科1月16日 - 俄罗斯央行第一副主席Alexei Ulyukayev周三称，日本正采取行动令日圆走弱，其他国家可能效仿，引发一轮货币贬值潮。
“我们将在货币战争领域面临非常严重的对抗性行动，”Ulyukayev说道。
“日本新政府最近决定采取具有贸易保护主义性质的货币政策......这将导致日圆大幅贬值，”Ulyukayev称。
“其他央行和政府的官员们已经采取这样的政策。这不会走向全球协作，只会引发分离。”
去年底掌权以后，日本首相安倍晋三一直对日本央行施压，要求央行采取更加大胆的宽松货币政策。
欧元兑日圆本周升至20个月高位，这可能是欧元集团主席容克周二称欧元处于“危险高位”的原因。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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