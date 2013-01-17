版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 13:56 BJT

俄罗斯央行官员警告可能爆发货币战

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月16日 - 俄罗斯央行第一副主席Alexei Ulyukayev周三称，日本正采取行动令日圆走弱，其他国家可能效仿，引发一轮货币贬值潮。

“我们将在货币战争领域面临非常严重的对抗性行动，”Ulyukayev说道。

“日本新政府最近决定采取具有贸易保护主义性质的货币政策......这将导致日圆大幅贬值，”Ulyukayev称。

“其他央行和政府的官员们已经采取这样的政策。这不会走向全球协作，只会引发分离。”

去年底掌权以后，日本首相安倍晋三一直对日本央行施压，要求央行采取更加大胆的宽松货币政策。

欧元兑日圆本周升至20个月高位，这可能是欧元集团主席容克周二称欧元处于“危险高位”的原因。(完)

编译：李富强 发稿：程芳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐