俄罗斯央行官员警告可能爆发货币战

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月16日 - 俄罗斯央行第一副主席Alexei Ulyukayev周三称，日本正采取行动令日圆走弱，其他国家可能效仿，引发一轮货币贬值潮。
“我们将在货币战争领域面临非常严重的对抗性行动，”Ulyukayev说道。
“日本新政府最近决定采取具有贸易保护主义性质的货币政策......这将导致日圆大幅贬值，”Ulyukayev称。
“其他央行和政府的官员们已经采取这样的政策。这不会走向全球协作，只会引发分离。”
去年底掌权以后，日本首相安倍晋三一直对日本央行施压，要求央行采取更加大胆的宽松货币政策。
欧元兑日圆本周升至20个月高位，这可能是欧元集团主席容克周二称欧元处于“危险高位”的原因。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。