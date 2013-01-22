普京下令保护俄罗斯国家机构免受网络攻击

路透莫斯科1月21日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯政府周一表示，俄总统普京要求当局保护国家机构计算机免受黑客攻击。此前一家互联网安全公司称，一个间谍网络渗入前苏联多国政府和大使馆的电脑。

通过一个旨在获取情报并可传回服务器的程序，这家名为“红色十月”的网络组织利用钓鱼攻击或向随意目标发送未经请求的邮件感染大使馆和其他国家机构的电脑。

普京1月15日签署一份文件，授权联邦安全局(FSB)“对针对俄罗斯联邦信息资源的计算机攻击，创建一个具备侦察、预防和清除职能的国家系统。”

文件显示，俄罗斯国内政府机构及海外使领馆的计算机均为该安全系统的保护范围。克里姆林宫网站周一刊发了这份文件。

俄罗斯互联网安全公司卡巴斯基实验室（Kaspersky Labs）上周表示，去年10月发现的计算机间谍网络自2007年以来一直寻求从东欧和包括俄罗斯在内的前苏联国家获得情报。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。