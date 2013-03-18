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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 14:55 BJT

欧洲金融：塞浦路斯对存款征税不会影响俄罗斯资本流动--俄经济部副部长

路透莫斯科3月18日 - 新闻通讯社Prime引述俄罗斯经济部副部长Andrei Klepach报导，塞浦路斯对银行存款征税的计划不会改变俄罗斯国内资本流动。

“我认为(这项征税计划)不会有重大影响...这会令风险提高，但不会令(资本)逃走，”Klepach说。

根据评级机构穆迪，截至2012年末，俄罗斯银行业有约120亿美元资金放在塞浦路斯的银行。基于俄罗斯央行的官方数据，这表明表存款比2011年增加约30亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)

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