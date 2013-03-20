欧洲金融：塞浦路斯财长希望与俄罗斯达成贷款协议

路透莫斯科3月20日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris周三在与俄罗斯官员会谈前称，他希望与俄罗斯达成一份贷款协议。

“我们希望有好结果，但我们确实无法做出预测，”Sarris在前往与俄罗斯财长西卢阿诺夫会谈的途中向记者称。