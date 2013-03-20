更新版-欧洲金融：塞浦路斯财长希望与俄罗斯达成贷款协议

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
(新增更多细节和背景资料)
路透3月20日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris周三在与俄罗斯官员会谈前称，他希望与俄罗斯达成一份贷款协议。
“我们希望有好结果，但我们确实无法做出预测，”Sarris在前往与俄罗斯财长西卢阿诺夫会谈的途中向记者称。
塞浦路斯已要求俄罗斯把2016年到期的25亿欧元(约合32.2亿美元)贷款期限延长五年，并把4.5%的利率下调。
俄罗斯财政部表示，塞浦路斯还要求该国再贷给其50亿欧元，但俄罗斯尚未宣布相关决定。
Sarris周三并未详述他所希望达成的贷款协议细节，但塞浦路斯要想度过冲击地中海的这场金融危机，获得俄罗斯的帮助十分重要。
周二晚，塞浦路斯议会以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱。
对于欧盟未就此征税计划咨询俄罗斯，后者表示很愤怒。据俄罗斯总统普京发言人Dmitry Peskov周一转述，普京表示，塞浦路斯对银行存款征税的提案“不公平，不专业，而且很危险”。 (完)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市