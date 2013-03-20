更新版-欧洲金融：塞浦路斯财长希望与俄罗斯达成贷款协议

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路透3月20日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris周三在与俄罗斯官员会谈前称，他希望与俄罗斯达成一份贷款协议。

“我们希望有好结果，但我们确实无法做出预测，”Sarris在前往与俄罗斯财长西卢阿诺夫会谈的途中向记者称。

塞浦路斯已要求俄罗斯把2016年到期的25亿欧元(约合32.2亿美元)贷款期限延长五年，并把4.5%的利率下调。

俄罗斯财政部表示，塞浦路斯还要求该国再贷给其50亿欧元，但俄罗斯尚未宣布相关决定。

Sarris周三并未详述他所希望达成的贷款协议细节，但塞浦路斯要想度过冲击地中海的这场金融危机，获得俄罗斯的帮助十分重要。

周二晚，塞浦路斯议会以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱。

对于欧盟未就此征税计划咨询俄罗斯，后者表示很愤怒。据俄罗斯总统普京发言人Dmitry Peskov周一转述，普京表示，塞浦路斯对银行存款征税的提案“不公平，不专业，而且很危险”。 (完)