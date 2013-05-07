俄罗斯将塞浦路斯贷款延期并降息--文件

路透柏林5月6日 - 国际贷款方准备的文件显示，俄罗斯同意延长对塞浦路斯的贷款期限并降低贷款利率，在欧盟与国际货币基金组织(IMF)提供的援助之外，给了塞浦路斯额外而又在意料之中的帮助。

欧洲央行、欧盟执委会与IMF起草的日期为4月30日的文件显示，塞浦路斯已经满足国际金主在5月晚些时候首批拨款30亿欧元的所有条件。国际金主总计将向塞浦路斯提供100亿欧元金援。

俄罗斯2011年曾向塞浦路斯提供25亿欧元五年期贷款，年利率为4.5%。延长贷款期限降并低利率将缓解塞浦路斯的偿债压力，帮助其恢复财政稳定。

文件显示：“塞浦路斯当局也带来宽慰人心的消息，已与俄罗斯达成正式协议，将贷款期限将延长两年至2018年，利率从4.5%降至2.5%。”

塞浦路斯上月从欧元区的欧洲稳定机制(ESM)和IMF得到一笔三年期抒困贷款，成为欧元区第五个因主权债务危机寻求欧元区金援的国家。(完)

(编译 程琳; 审校 李爽)

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