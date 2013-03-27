俄罗斯储户考虑就塞浦路斯存款损失提起诉讼

将在欧盟救援塞浦路斯过程中面临损失的俄罗斯企业和银行正考虑采取法律行动，但据律师们表示，要提出诉讼理由恐怕不易。在欧盟对塞浦路斯的100亿欧元救助方案中，塞浦路斯银行业大储户将面临高达40%的损失，其中很多为俄罗斯储户。路透