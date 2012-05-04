俄罗斯发生爆炸袭击 12死110人受伤

路透俄罗斯马哈奇卡拉5月4日电---据当地调查人员和执法部门消息人士周五称，俄罗斯达吉斯坦共和国首府马哈奇卡拉郊区一警察岗附近发生两起自杀式爆炸袭击，共造成12人死亡，110人受伤。

袭击距普京宣誓就任新总统的仪式不过三天，12年前正是当时任总统的普京派遣军队前往车臣平叛。

袭击发生在周四晚，是数月来最严重的袭击事件，令俄罗斯安全部队打击盘踞在索契（Sochi）附近北高加索地区的伊斯兰叛乱分子的努力受挫。俄罗斯将在索契举办2014年冬季奥运会。

自俄罗斯联邦部队推翻车臣伊斯兰政府後的十余年以来，该国的安全部队一直在与该地区的武装分子作战。

俄罗斯国家反恐委员会声明称，第一起自杀式爆炸是在警察拦下一辆车检查证件时发生的。

第二起爆炸是在消防队和救护车抵达後发生的，从而造成了更多的人员伤亡。

一位目击者称，一辆消防车被炸成空壳。

当地调查人员称，他们发现了疑是引爆自杀式炸弹的一具男性和一具女性的尸体。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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