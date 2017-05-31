俄罗斯希望在减产协议到期后继续与OPEC和非OPEC国家合作

路透莫斯科5月31日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，即便是当前的减产协议到期之后，俄罗斯仍需要与石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家联合制定出新的原则框架并继续合作。

“在维也纳协议到期后，有必要为OPEC与非OPEC国家之间的持续稳定合作制定出新的框架原则，”诺瓦克在莫斯科与OPEC一同召开的能源会议上表示。(完)