俄罗斯希望在减产协议到期后继续与OPEC和非OPEC国家合作

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透莫斯科5月31日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，即便是当前的减产协议到期之后，俄罗斯仍需要与石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家联合制定出新的原则框架并继续合作。
“在维也纳协议到期后，有必要为OPEC与非OPEC国家之间的持续稳定合作制定出新的框架原则，”诺瓦克在莫斯科与OPEC一同召开的能源会议上表示。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。