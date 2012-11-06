普京撤换俄防长 为彻查贪污案开路

路透莫斯科11月6日电---俄罗斯总统普京周二解除谢尔久科夫(Anatoly Serdyukov)国防部长职务，改由前莫斯科州州长谢尔盖·绍伊古(Sergei Shoigu)接任。此前，俄罗斯国防部卷入到了贪污丑闻中。

电视画面显示，普京与谢尔盖·绍伊古会晤并讨论了他的新角色。

普京说：“考虑到国防部目前的情况，为了创造条件实施客观的调查，我决定免去谢尔久科夫国防部长的职务。”

俄罗斯调查人员上月突袭了国防部物业管理公司办公处，并对该公司立案调查。该公司涉嫌以低於市场价向商业公司抛售房产。

调查还对谢尔久科夫与一名前俄罗斯军事高官的关系提出质疑。

谢尔久科夫2007年进入俄罗斯国防部，负责军事改革。

现年57岁的绍伊古曾任俄罗斯紧急情况部部长，并於今年就任莫斯科州州长。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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