普京撤换俄防长 为彻查贪污案开路

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透莫斯科11月6日电---俄罗斯总统普京周二解除谢尔久科夫(Anatoly Serdyukov)国防部长职务，改由前莫斯科州州长谢尔盖·绍伊古(Sergei Shoigu)接任。此前，俄罗斯国防部卷入到了贪污丑闻中。
电视画面显示，普京与谢尔盖·绍伊古会晤并讨论了他的新角色。
普京说：“考虑到国防部目前的情况，为了创造条件实施客观的调查，我决定免去谢尔久科夫国防部长的职务。”
俄罗斯调查人员上月突袭了国防部物业管理公司办公处，并对该公司立案调查。该公司涉嫌以低於市场价向商业公司抛售房产。
调查还对谢尔久科夫与一名前俄罗斯军事高官的关系提出质疑。
谢尔久科夫2007年进入俄罗斯国防部，负责军事改革。
现年57岁的绍伊古曾任俄罗斯紧急情况部部长，并於今年就任莫斯科州州长。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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