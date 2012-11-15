普京解除俄国防部两名副部长职务

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科11月15日电---俄罗斯总统普京周四解除国防部两名副部长的职务，上周前国防部长谢尔久科夫因腐败调查被解职。
克里姆林宫网站上的命令显示，普京解除了国防部副部长Dmitry Chushkin和Yelena Kozlova的职务，取而代之的是新任国防部长绍伊古的两名同事。
外界预期谢尔久科夫下台将带来国防部人事变动，此命令将加强普京和绍伊古在国防部的权力。
上周普京还解除了俄罗斯武装部队总参谋长马卡罗夫的职务。
新任国防部副部长Ruslan Tsalikov在绍伊古任俄罗斯联邦紧急情况部部长时直接在其手下工作；Yuri Borisov曾任一个国防行业委员会第一副主席。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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