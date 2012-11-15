普京解除俄国防部两名副部长职务

路透莫斯科11月15日电---俄罗斯总统普京周四解除国防部两名副部长的职务，上周前国防部长谢尔久科夫因腐败调查被解职。

克里姆林宫网站上的命令显示，普京解除了国防部副部长Dmitry Chushkin和Yelena Kozlova的职务，取而代之的是新任国防部长绍伊古的两名同事。

外界预期谢尔久科夫下台将带来国防部人事变动，此命令将加强普京和绍伊古在国防部的权力。

上周普京还解除了俄罗斯武装部队总参谋长马卡罗夫的职务。

新任国防部副部长Ruslan Tsalikov在绍伊古任俄罗斯联邦紧急情况部部长时直接在其手下工作；Yuri Borisov曾任一个国防行业委员会第一副主席。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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