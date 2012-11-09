俄罗斯前国防部长的陨落之路

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透莫斯科11月8日电（记者 Thomas Grove/Timothy Heritage）---12年前，在俄罗斯总统普京生日聚会上，祖布科夫帮助普京吹灭了生日蛋糕上的蜡烛。
那时的祖布科夫只是俄联邦税收部副部长，不过已经和普京建立了亲密的关系。
2007年，祖布科夫出任俄罗斯总理。和他一同崛起的还有谢尔久科夫，後者同年被任命为国防部长。谢尔久科夫的妻子是祖布科夫唯一的女儿Yulia。
现年50岁的谢尔久科夫的婚姻出现问题後可能犯了致命的政治错误，他和自己的靠山祖布科夫闹翻了。
部分俄罗斯媒体报导称，上个月的一天清早，警察对谢尔久科夫的女邻居家进行突然搜查时，开门的是穿着浴袍和拖鞋的谢尔久科夫。这位女邻居现年33岁，曾是谢尔久科夫的属下。
这次突然搜查是对一个近1亿美元贿赂丑闻调查的一部分，很快在俄罗斯报纸上大范围传播，而谢尔久科夫的职务命悬一线。
消息爆出当天，谢尔久科夫匆忙安排与普京见面，但这未能拯救他。
尽管多年忠诚于普京，他还是变成了普京的政治包袱，普京周二在电视讲话中宣布解除谢尔久科夫的职务，并任命了接替者。
“谢尔久科夫涉嫌多项不法行为，且罪行非常恶劣，不能再继续出任国防部长一职。”俄罗斯前外交部长伊万诺夫(Igor Ivanov)说道，并明确指出腐败调查不是谢尔久科夫下台的唯一原因。
在普京和祖布科夫看来，谢尔久科夫主要的失误可能在别处。
“谢尔久科夫真正的错误是违反了对政治家庭忠诚的金科玉律。”接近政府的消息人士称。
谢尔久科夫的下台反映出俄罗斯政坛的潜规则：普京的第三个总统任期内，忠诚和原来的同盟关系是神圣不变的。
2000年参加普京生日聚会的21位客人中，很多都从普京的大权独揽中得益。
媒体猜测祖布科夫与突然搜查有关，意在报复谢尔久科夫背叛他的女儿和他的帮助。
此事也揭开了俄罗斯高层间的明争暗斗，普京倾向於将这些压在台面下。谢尔久科夫因推进改革，在克里姆林宫和军方树敌很多，很多人早就想对他下手。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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