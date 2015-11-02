俄罗斯高官呼吁重建民防 防范大规模核攻击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透俄罗斯11月2日 - 俄政府一名高官周五称，俄罗斯政府应恢复冷战期间训练民众如何应对大规模核攻击的做法。
俄罗斯主管国防工业的副总理罗戈津（Dmitry Rogozin）在俄安全委员会的一次会议后表示，美国在发展新的武器系统，打乱核平衡。此次会议由普京主持。
罗戈津指出，俄罗斯别无选择，只能对美国的侵略能力作出反应。
“对抗侵略者的措施，可能包括攸关俄罗斯战略核能力的措施，这是相互的，这样就谁都不会在脑子里生出疯狂的想法。”罗戈津说道。
罗戈津称，可能还有其他措施，“以便万一俄罗斯遭遇那种侵略时，可以避免巨大损失……应重建民防体系”。
冷战期间，前苏联政府建立了一个防止核攻击的防空洞系统，并训练学生们佩戴防护面具，学校和工作场所悬挂着告知民众如何应对的海报。
许多前苏联民众怀疑，万一真遇到核攻击，这些预防措施是否真能救命，但这种被称为“民防”的训练在当时是强制性的。
这种做法在前苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫时期被废除，后者与美方签署了“削减战略武器条约”，两国紧张关系缓和。(完)
编译 刘珞焱 审校 朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”