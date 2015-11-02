俄罗斯高官呼吁重建民防 防范大规模核攻击

路透俄罗斯11月2日 - 俄政府一名高官周五称，俄罗斯政府应恢复冷战期间训练民众如何应对大规模核攻击的做法。

俄罗斯主管国防工业的副总理罗戈津（Dmitry Rogozin）在俄安全委员会的一次会议后表示，美国在发展新的武器系统，打乱核平衡。此次会议由普京主持。

罗戈津指出，俄罗斯别无选择，只能对美国的侵略能力作出反应。

“对抗侵略者的措施，可能包括攸关俄罗斯战略核能力的措施，这是相互的，这样就谁都不会在脑子里生出疯狂的想法。”罗戈津说道。

罗戈津称，可能还有其他措施，“以便万一俄罗斯遭遇那种侵略时，可以避免巨大损失……应重建民防体系”。

冷战期间，前苏联政府建立了一个防止核攻击的防空洞系统，并训练学生们佩戴防护面具，学校和工作场所悬挂着告知民众如何应对的海报。

许多前苏联民众怀疑，万一真遇到核攻击，这些预防措施是否真能救命，但这种被称为“民防”的训练在当时是强制性的。

这种做法在前苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫时期被废除，后者与美方签署了“削减战略武器条约”，两国紧张关系缓和。(完)