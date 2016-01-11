普京称俄罗斯需削减非油气预算赤字--德国画报

路透莫斯科1月11日 - 俄罗斯总统普京在接受德国画报采访时表示，俄罗斯经济受到了油价暴跌的沉重冲击，但这同时也带来正面影响，将迫使俄罗斯改善本国公共财政。采访内容周一刊出。

普京表示，俄罗斯需削减其非油气赤字，即扣除油气收入后整体收入与支出之间的缺口。

“我认为我们的非油气赤字已经升至非常危险的水平。所以现在我们不得不降低赤字。这才是健康的，”报导引述普京称。

“我们很难做到...不用油气收入填补当前开支。(但)减少这些支出将有助改善经济。”(完)