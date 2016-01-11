普京称俄罗斯需削减非油气预算赤字--德国画报

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透莫斯科1月11日 - 俄罗斯总统普京在接受德国画报采访时表示，俄罗斯经济受到了油价暴跌的沉重冲击，但这同时也带来正面影响，将迫使俄罗斯改善本国公共财政。采访内容周一刊出。
普京表示，俄罗斯需削减其非油气赤字，即扣除油气收入后整体收入与支出之间的缺口。
“我认为我们的非油气赤字已经升至非常危险的水平。所以现在我们不得不降低赤字。这才是健康的，”报导引述普京称。
“我们很难做到...不用油气收入填补当前开支。(但)减少这些支出将有助改善经济。”(完)
(编译 刘秀红；审校 汪红英/王颖)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。