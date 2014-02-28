武装人员占领克里米亚两机场 俄罗斯否认参与

路透乌克兰辛菲罗波尔2月28日（记者 Alissa de Carbonnel/Alessandra Prentice）

- 武装人员周五控制了克里米亚地区的两个机场，乌克兰政府称这是俄罗斯军队的入侵和占领行为。

国际文传电讯社报道称，驻扎在克里米亚的俄罗斯黑海舰队否认其部队参与占领其中一个机场。一名自称帮助这些武装人员的男子称，这些武装人员来自“克里米亚人民武装”（People's Militia of Crimea）。

乌克兰内政部长ArsenAvakov表示，俄罗斯海军占领了塞瓦斯托波尔港附近的军事机场，而其他俄罗斯军人占领了辛菲罗波尔国际机场。俄罗斯海军在塞瓦斯托波尔港拥有基地。

俄罗斯否认参与了军事机场的行动。“黑海舰队的人员没有前往（该机场），更不用说参与封锁该机场了，”国际文传电讯社援引黑海舰队发言人报道称。

之前，Avakov称克里米亚半岛的紧张局势在升温。

“我认为所发生的是武装入侵和占领，违反一切国际协议和规则，”Avakov在他的Facebook页面上写道，并称这是“挑衅”，呼吁进行谈判。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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