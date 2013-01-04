普京授予法国影星德帕迪约俄罗斯国籍

南非执政党非国大支持总统祖马 拒绝敦促其辞职的呼吁
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
路透莫斯科1月3日（记者 Alexei Anishchuk/Megan Davies） - 俄罗斯总统普京授予法国影星杰拉尔·德帕迪约（Gerard Depardieu）俄罗斯国籍。德帕迪约为避免高达75%的所得税，决定放弃法国国籍，在法国国内被谴责背叛国家。
为了规避法国总统奥朗德提高百万富翁缴税税率的新规定，德帕迪约去年曾在比利时购买了房子，但他表示还会寻求在其他地方避税。德帕迪约曾出演过《大鼻子情圣》（Cyrano de Bergerac）、《绿卡》（Green Card）等影片。
普京上月曾表示，欢迎德帕迪约加入俄罗斯国籍。俄罗斯收入过100万欧元居民的所得税税率为13%，法国则为75%。
“我离开是因为你们（法国）认为，成功、创造、天赋等不同寻常的事情都必须受到处罚，”德帕迪约向媒体发表信件称，他还称将上交他的护照和社保卡。
德帕迪约在俄罗斯非常出名，在该国的多个广告活动中现身过，并在2011年参演过一部讲述俄罗斯妖僧拉斯普丁（Grigory Rasputin）故事的电影。
根据俄罗斯国家电视台网站刊登的德帕迪约信件的副本，德帕迪约对普京授予他俄罗斯国籍表示欢迎。
“我热爱你们（俄罗斯）的文化和智慧。我的父亲在那个时代曾是一名共产党人，他常听莫斯科广播电台的节目！那也是我的文化。”
克里姆林宫网站周四称，普京已签署了授予德帕迪约俄罗斯国籍的法令。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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