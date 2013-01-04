总统普京授予法国影星德帕迪约俄罗斯国籍

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月3日 - 俄罗斯总统普京授予法国影星杰拉尔·德帕迪约（Gerard Depardieu）俄罗斯国籍。德帕迪约为避免高达75%的所得税，决定放弃法国国籍，在法国国内被谴责背叛国家。
为了规避法国总统奥朗德提高百万富翁缴税税率的新规定，德帕迪约去年曾在比利时购买了房子，但他表示还会寻求在其他地方避税。德帕迪约曾出演过《大鼻子情圣》（Cyrano de Bergerac）、《绿卡》（Green Card）等影片。
普京上月曾表示，欢迎德帕迪约加入俄罗斯国籍。俄罗斯收入过100万欧元居民的所得税税率为13%，法国则为75%。
“我离开是因为你们（法国）认为，成功、创造、天赋等不同寻常的事情都必须受到处罚，”德帕迪约向媒体发表信件称，他还称将上交他的护照和社保卡。
德帕迪约在俄罗斯非常出名，在该国的多个广告活动中现身过，并在2011年参演过一部讲述俄罗斯妖僧拉斯普丁（Grigory Rasputin）故事的电影。
根据俄罗斯国家电视台网站刊登的德帕迪约信件的副本，德帕迪约对普京授予他俄罗斯国籍表示欢迎。
“我热爱你们（俄罗斯）的文化和智慧。我的父亲在那个时代曾是一名共产党人，他常听莫斯科广播电台的节目！那也是我的文化。”
克里姆林宫网站周四称，普京已签署了授予德帕迪约俄罗斯国籍的法令。（完）
(编译：侯雪苹 发稿：王燕焜)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。