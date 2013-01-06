法国影星德帕迪约抵俄 与普京会面

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透莫斯科1月5日(记者 Gabriela Baczynska/Alexei Anishchuk) - 法国影星杰拉尔·德帕迪约(Gerard Depardieu)周六抵达俄罗斯，准备与普京会面。普京授予德帕迪约俄罗斯国籍。
德帕迪约为避免高达75%的所得税，决定放弃法国国籍，引发法国公众的谴责。
普京发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov))表示，两人将在黑海度假胜地索契会面。普京新年和俄罗斯东正教圣诞节假期的多数时间在此处度过。
他表示，普京很可能将在会面期间给予德帕迪约俄罗斯护照。
佩斯科夫表示：“这是一次私人会面，我们不会公布其他任何细节。”
俄罗斯媒体援引佩斯科夫的话报道称，此次会面定于周六。路透未能立即联系到德帕迪约的发言人就此置评。
俄罗斯政府周四宣布，普京签署文件，授予德帕迪约俄罗斯国籍。德帕迪约反对法国总统奥朗德向巨富征收75%所得税的计划。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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