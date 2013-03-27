俄罗斯储户考虑就塞浦路斯存款损失提起诉讼

日本东芝旗下西屋电气周二申请破产是个理想选择--消息（更新版2）
路透东京3月27日 - 据直接了解情况的消息人士透露，东芝旗下的美国西屋电气最早可能周二申请破产保护，希望在财年结束之前控制损失。
路透莫斯3月26日 - 将在欧盟救援塞浦路斯过程中面临损失的俄罗斯企业和银行正考虑采取法律行动，但据正在翻阅各种条约寻找求偿策略的律师们表示，要提出诉讼理由恐怕并不容易。
在欧盟对塞浦路斯的100亿欧元救助方案中，塞浦路斯银行业的大储户将面临高达40%的损失，其中很多都是俄罗斯储户。
“值得一试，虽然会有困难，也不会一次性在24小时内结束官司，但这个行动本身的性质听上去像是没收财产。”莫斯科律所Goltsblat BLP的管理合伙人Andrey Goltsblat称。
律师称，可能存在起诉塞浦路斯或者个别银行的基础。
不过，能否成功仍是个问号。
安永在莫斯科的合伙人Vladimir Gidirim指出，大储户的投资不会被直接没收充公，而是会换成一家“良好银行”的股票。
“这不是全部没收，”Gidirim称，“一年后，这些股票可能比原先存款价值更高...在塞浦路斯当局行动中受损的俄罗斯储户，理论上可能可以发起诉讼，但我认为没有这样做的实质性理由。”(完)
(编译 程琳; 审校 张涛)
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