俄博物馆提供“末日”避难所 票价1000美元

路透莫斯科12月19日 - “末日论”甚嚣尘上，冷战时期遗留下来的俄罗斯第42号地下核掩体将举办24小时派对，花上1,000美元就可以在此躲避所谓的“末日”。

42号掩体现在已经成了一处景点，在莫斯科市中心地下56米处，离克里姆林宫很近，可以容纳最多300人。

42号掩体的导游AlexeiPavlovsky说：“许多人觉得，这天到来时能呆在尽量舒适和安全的地方，心里会踏实得多。”他称，派对将将于12月20日午夜开始，吸引了人们的浓厚兴趣。

该掩体自从2006年以来就成了博物馆，他称，之所以想到举办派对，是因为很多参观者想要记录玛雅长历法结束的这天--12月21日。一些人将长历法结束解读为“世界末日”。

他说：“像世界末日这种事，我们无法控制。但我们作了许多准备。有带卡通的专供儿童的房间，大人们可以看电影，可以讨论世界末日以及参观博物馆，还会实时播报其他国家的掩体情况。”

安娜是一名学生，她周三参观了该掩体，她说：“掩体挺大，但一切安排得让人有安全感。这里很舒适，不仅适合待一天，也适合整个战争时期甚至是世界末日在此度过。”

其他国家也有设施号称为担心“末日”到来的人提供避难所。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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