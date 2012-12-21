普京称世界末日在45亿年后

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透莫斯科12月20日 - 俄罗斯总统普京对12月21日是“世界末日”的传言一点都不担心，因为他认为地球还还有45亿年寿命。
他对记者说：“我知道什么时候是世界末日，大约是45亿年以后吧。”他解释道，这是由于目前正处于太阳运行周期的中期，意味着到45亿年后太阳会变成白矮星。
他问道：“如果是不可避免的，那么有什么可害怕的呢？”
玛雅长历法于2012年12月21日结束，于是有人将这天解读为“世界末日”。（完）
编译在：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。