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时事要闻 | 2014年 8月 4日 星期一 14:14 BJT

俄罗斯启用100多架飞机在中西部地区进行军演--报导

路透莫斯科8月4日 - 国际文传电讯社周一引述俄罗斯空军发言人Igor Klimov的话报导称，俄罗斯国防部动用100多架飞机在该国中西部地区进行军事演习。

西部地区包括俄罗斯西部与乌克兰边境的大部分地区。

该报导并称，军演计划在8月4日至8日进行。

目前无法立即联系到俄罗斯国防部对此置评。(完)

(编译 石冠兰 审校 于春红)

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