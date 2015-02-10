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时事要闻 | 2015年 2月 10日 星期二 16:27 BJT

俄罗斯2,000人侦察部队在俄南部开始进行军演

路透莫斯科2月10日 - 国际文传电讯社(Interfax)周二报导称，约2,000人的俄罗斯侦察部队已经在俄南部开始演习。白俄罗斯首都明斯克周三将举行有关乌克兰危机的峰会。

报导援引俄罗斯南方军区一名官员的话称，演习将持续一个月。俄南部军区的部分地区接近乌克兰。乌克兰、俄罗斯、法国和德国的领导人将在明斯克会面，为结束乌克兰东部的战斗想办法。(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)

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