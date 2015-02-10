俄罗斯2,000人侦察部队在俄南部开始进行军演

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透莫斯科2月10日 - 国际文传电讯社(Interfax)周二报导称，约2,000人的俄罗斯侦察部队已经在俄南部开始演习。白俄罗斯首都明斯克周三将举行有关乌克兰危机的峰会。
报导援引俄罗斯南方军区一名官员的话称，演习将持续一个月。俄南部军区的部分地区接近乌克兰。乌克兰、俄罗斯、法国和德国的领导人将在明斯克会面，为结束乌克兰东部的战斗想办法。(完)
(编译 徐文焰；审校 王洋)
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路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。