俄罗斯疑抛美债 却难撼“金融核威慑”支撑债市

路透伦敦3月19日 -随着东西方大国在克里米亚问题上陷入僵局，俄罗斯似乎本月抛售了美国公债，但债市却丝毫不为所动--这让人质疑，发展中经济体之间可能爆发的冲突究竟会对西方经济体造成多大影响。

新兴市场央行在过去十年囤积的美国和欧洲货币及债券一度被称为“金融核威慑”，并成为了稳定性力量，正如冷战时的核威慑战略可以阻止各国在愤怒时大量发射核武器一样。

任何一方想要使用核武器来率先发难都毫无意义，因为这只会引起对方的同等反击。

前美国财政部部长萨默斯在2002年发明了“金融核威慑”一词，他称这意味着：不论是需要海外资金的美国，还是持有巨额外汇储备、需要流动证券来储存资产的中国等国家，都不敢打击对方，因为双方存在互相依存的借/贷方关系以及共同利益。

一定程度上由于美国长期利率上涨，新兴国家近一年来感到压力；然而对这些国家而言，目前抛售美国公债只会进一步推高这些利率，所以此举看上去有悖常理。

但是，由于新兴经济体7.7万亿(兆)美元现金储备中估计有3.7万亿美元直接投资于美国公债，所以其影响现在的确算得上核武级别。

而且，如果金融核威慑纯粹取决于经济和金融利益，那么要考虑俄罗斯兼并克里米亚和兵临乌克兰的问题，就可能需要彻底换一种思维。

此外，俄罗斯可能采取报复性制裁，以及西方大国对俄罗斯实体进行资产冻结，都让局面进一步混乱。

所以美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周的数据让人大跌眼镜。数据显示，3月12日止当周，外国央行所持美债大降1,050亿美元

--为此前记录的三倍。

人们立即将之归因于俄罗斯央行。尽管该央行今年曾动用资金保卫卢布，但最新报导称其外汇储备总量仍接近4,950亿美元。据美国政府数据，截至1月底，俄罗斯实体大约持有1,390亿美元的美国公债。俄罗斯央行拒绝置评。

**冷战债券**

摩根大通分析师估计，今年迄今美联储为外国央行托管的美国债券净减少的800亿美元中，只约一半可以用新兴市场外汇储备减少400亿美元来解释，而其中大部分的确可能是俄罗斯方面的原因，自2013年以来，俄罗斯花了310亿美元干预汇市支撑卢布。

但剩下的那部分减量是怎么回事？可以肯定的是，这样规模的抛售对债市价格影响很小，或者说完全不构成问题。指标美国10年期公债收益率较1月1日水平几乎没有变化，两年期美债收益率较年初实际为下跌。

大家猜测这些债券只不过是为了避免危害，换了个地方而已。

“短短两天就抛售1,000亿美元债券，当然会导致温和抛压和市场议论，”瑞信策略师Ira Jersey说。

“媒体报道和一些市场人士指出，俄罗斯有可能将其持有的美国公债转给新的托管方，以保护这些资产免受制裁，”Jersey称，但他表示没有办法确认这点。“这与冷战期间发生的情形相似，当年因为这个最终形成了欧洲美元市场。”

俄罗斯也许还留着其持有的大部分美国公债，但由于面临冻结资产的威胁，它只不过是将这些美债从美联储那里提了出来，然后换了个户名做登记。这给金融核威慑带来了一层新的意味。

但俄罗斯和其它新兴市场的外储减少，仍然导致了真真切切的债券抛售，而且还有可能持续下去，不管是为了支撑本币也好，还是为了满足国内金融机构的资本调整需要也好。

“如果中国或东欧问题演变成系统性避险意愿，新兴国家有可能抛售更多美国公债，”Jersey说。

就算如此，还是可以明显看到这对今年迄今的美国公债价格影响很小或是完全没有影响。当然，美联储还在按量化宽松计划继续购买债券，但全年的每月购债规模减少了100亿美元，而且改变缩减购债路线的可能性很小。

要抵消这些影响，也许只能靠民间共同基金的需求，这些基金打着各自的算盘，有的是因为担心地缘政治局势动荡，有的是因为担心股市或经济的停滞表现，而很多不过是因为退休压力临近，所以进行长期避险操作。

摩根大通的Nicholas Panigirtzoglou称，散户投资者是最有可能的背后推手，他们今年第一季在全球买入330亿美元债券基金，而去年下半年每个季度都抛售了500亿美元。

至少可以这么说，迫使外国央行大规模抛售美债的金融或经济压力，同样也是培育民间债券需求的动力。

金融核威慑对债券的支撑也许还像以前一样那么强劲。

不过，今年春天还将面临更大的考验，因为美国经济将摆脱寒冬的影响反弹，美联储缩减购债幅度将开始比赤字降低所导致的美债供应减少的程度更大，届时新兴市场央行会继续感受到压力的存在。(完)

(编译 朱晓军/白云; 审校 徐文焰/艾茂林)

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