俄罗斯杜马欢迎克里米亚亲俄领袖 计划批准入俄条约

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透莫斯科3月19日 -俄罗斯杜马周三制定计划，将于本周稍后批准将克里米亚地区纳入俄罗斯的条约，尽管美国和欧盟威胁将实施更多制裁措施。
俄罗斯总统普京与亲俄的克里米亚领袖于周二签署条约，推进这一美国、欧盟以及乌克兰新政府斥为非法与不可接受的合并进程。
“我的同事们将尽最大努力在周五前批准该条约，”国家杜马下议院副议长Sergei Zheleznyak在克里米亚领袖参与的一次会议上称。
杜马议长Sergei Naryshkin说，“兄弟姐妹们，欢迎回家。”
克里米亚领袖们被当做英雄受到欢迎。会议室装点着花束，与会代表们佩戴着代表俄罗斯军事荣耀的黑橙相间丝带。
“自1991年以来，俄罗斯就不断地在失去，失去领土，失去民众。第一次，我们收复了我们的领土，迎回了我们的同胞，”Naryshkin称。他指的是1991年苏联解体。
根据条约，自签约之日起，克里米亚就被视作俄罗斯领土的一部分，但条约需要批准后生效。俄罗斯还计划通过立法，将克里米亚变成俄罗斯联邦下辖的一个地区。(完)
(编译 石冠兰 审校 高琦)
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