俄罗斯杜马欢迎克里米亚亲俄领袖 计划批准入俄条约

路透莫斯科3月19日 -俄罗斯杜马周三制定计划，将于本周稍后批准将克里米亚地区纳入俄罗斯的条约，尽管美国和欧盟威胁将实施更多制裁措施。

俄罗斯总统普京与亲俄的克里米亚领袖于周二签署条约，推进这一美国、欧盟以及乌克兰新政府斥为非法与不可接受的合并进程。

“我的同事们将尽最大努力在周五前批准该条约，”国家杜马下议院副议长Sergei Zheleznyak在克里米亚领袖参与的一次会议上称。

杜马议长Sergei Naryshkin说，“兄弟姐妹们，欢迎回家。”

克里米亚领袖们被当做英雄受到欢迎。会议室装点着花束，与会代表们佩戴着代表俄罗斯军事荣耀的黑橙相间丝带。

“自1991年以来，俄罗斯就不断地在失去，失去领土，失去民众。第一次，我们收复了我们的领土，迎回了我们的同胞，”Naryshkin称。他指的是1991年苏联解体。

根据条约，自签约之日起，克里米亚就被视作俄罗斯领土的一部分，但条约需要批准后生效。俄罗斯还计划通过立法，将克里米亚变成俄罗斯联邦下辖的一个地区。(完)

(编译 石冠兰 审校 高琦)

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