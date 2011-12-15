俄罗斯国家杜马主席为平民愤辞职

路透莫斯科12月14日电（记者 Steve Gutterman）---长期担任俄罗斯国家杜马主席的格雷兹洛夫（Boris Gryzlov）周三表示，他不会就任上周当选的国家杜马议席。

格雷兹洛夫的这项决定旨在缓和民众对杜马选举的怒气，反对派称选举存在有利於执政党的舞弊行为，由此引发了抗议活动，使普京在明年3月参选总统前的声望受损。

格雷兹洛夫称，"我今日决定放弃国家杜马议员的职责"，并补充说"在连任两届後继续担任杜马主席也是不对的"。

格雷兹洛夫自2003年来一直担任杜马主席，同时兼任统一俄罗斯党最高委员会主席，是普京和该党十多年来控制俄罗斯政治体制的有力象征。

统一俄罗斯党在12月4日杜马选举中席位锐减，显示了选民对他们的不满。但反对者指控，统一俄罗斯党49.3%的官方得票率，是舞弊作假的结果。

格雷兹洛夫的决定将被视为示威者的胜利，但可能无法取悦他们。一些观察人士已经预测，普京会确保让他的下台有利於新主席。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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