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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 14:15 BJT

突发新闻:勘察加半岛附近鄂霍次克海发生8.2级地震--美国地质调查局

路透伦敦5月24日 - 美国地质调查局(USGS)称，俄罗斯远东勘察加半岛附近的鄂霍次克海发生8.2级地震。

USGS称，震中位于堪察加彼得巴甫洛夫斯克西北244英里，震源深度385英里。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)
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