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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 14:50 BJT

突发事件：俄罗斯当局解除萨哈林岛和千岛群岛的海啸警报

路透莫斯科5月24日 - 俄罗斯当局在针对萨哈林岛(库页岛)和千岛群岛发布海啸预警几分钟后，解除了该海啸警报。此前俄罗斯远东勘察加半岛附近的鄂霍次克海发生8.2级地震。 (完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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