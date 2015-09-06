汪洋称中国支持俄罗斯开发远东的战略

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯符拉迪沃斯托克9月5日 - 中国国务院副总理汪洋周六表示，俄罗斯的远东开发战略与中国的振兴东北战略不谋而合，中国支持普京推动开发新的增长元素。

俄罗斯总统普京周五在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛承诺，将向愿意前来俄罗斯远东地区投资的亚洲和本国投资者提供有利的商业环境和国家支持。

汪洋称，俄罗斯的远东开发战略与中国的振兴东北战略不谋而合。中俄的合作定能带来丰硕的成果。（完）