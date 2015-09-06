汪洋称中国支持俄罗斯开发远东的战略

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯符拉迪沃斯托克9月5日 - 中国国务院副总理汪洋周六表示，俄罗斯的远东开发战略与中国的振兴东北战略不谋而合，中国支持普京推动开发新的增长元素。
俄罗斯总统普京周五在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛承诺，将向愿意前来俄罗斯远东地区投资的亚洲和本国投资者提供有利的商业环境和国家支持。
汪洋称，俄罗斯的远东开发战略与中国的振兴东北战略不谋而合。中俄的合作定能带来丰硕的成果。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”