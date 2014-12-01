俄罗斯借力人道主义救援 欲在东欧重拾影响力

路透11月30日（记者 Matt Robinson） - 5月，巴尔干半岛遭遇了百年不遇的大雨，塞尔维亚向俄罗斯求援，俄罗斯在几小时内派出76人的救援队。这支救援队被称为“俄罗斯100”。

欧盟也派出了援助队伍，成员来自英国、奥地利和保加利亚。但俄罗斯人率先抵达，而且人数众多，塞尔维亚总理用“疯狂的勇敢”来形容他们。

当时俄罗斯正对西方国家拉拢乌克兰感到愤怒，因此在巴尔干半岛的公关行动不计代价。“那天他们赢了，”一名西方外交官说道。

柏林墙的倒塌标志着俄罗斯对东欧的控制瓦解，25年后俄罗斯试图恢复一部分已丧失的影响力。

这一点在乌克兰最为明显，没有标志的坦克出现在乡下横行，支持亲俄分离主义者。

但在东欧其他地方，俄罗斯也在用更加不易觉察的方法做着类似的事情，包括与各国签署能源协议，加强外交关系，以及西方外交官所说的努力赢得公众支持。

10月，俄罗斯总统普京作为贵宾来到贝尔格莱德，参加了雨中进行的纪念苏联红军从纳粹手中解放该城市70周年阅兵式；本月，俄罗斯伞兵与塞尔维亚士兵举行了为期一天的演习、俄罗斯东正教大牧首基里尔(Patriarch Kiril)在塞尔维亚总统府外为沙皇尼古拉斯二世的雕塑祈福。

“他们正在加大力度，”前述外交官匿名表示。

5月的俄罗斯救援行动由塞尔维亚-俄罗斯人道主义中心协调，该中心2012年在塞尔维亚南部城市Nis的一栋新楼中开始办公，作为地区灾难反应中心。

一些塞尔维亚人认为俄罗斯帮助他们抵御斯拉夫人。该中心距离科索沃只有不到50公里，那里仍驻扎着5,000人的北约部队，维持占多数的阿尔巴尼亚人与占少数的塞尔维亚人之间的和平。15年前，北约联合空袭导致塞尔维亚失去该地。

联席主任Viktor Safyanov指出，该中心是一个“试验项目”，计划在拉美、中亚和南高加索地区建立类似的中心。该中心配有闪亮的红色消防车、小艇、发电机和帐篷。

他表示，该中心在洪水期间挽救了3,000人的生命。中心还计划扩大规模以“国际化”。

“我们当然尊重塞尔维亚和俄罗斯政府的意见，”Safyanov对路透说道。“但对我和很多同事来说，重要的是民众的意见。”

俄罗斯近期推出了“扩大俄罗斯在全球人道主义影响力的整体战略”。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，该计划意在对抗“前所未有的抹黑俄罗斯政治和扭曲俄罗斯形象的措施”。

本月，俄罗斯成立了最高水平的媒体机构，对抗其首席记者所称的西方“激进宣传”。该机构在全球数十个城市设立办公室，其中包括贝尔格莱德。

贝尔格莱德办公室负责人Ljubinka Milincic表示，该办公室将拥有30名员工，年底前将推出塞尔维亚语新闻网站，明年初推出广播节目。

“我认为之前俄罗斯媒体总是输给西方媒体，”Milincic周三对塞尔维亚Danas日报说道。“我们只是希望展现真相的另一面。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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