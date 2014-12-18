俄罗斯政府采用非常规工具限制粮食出口 以遏制国内物价

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透莫斯科12月17日 - 为抑制国内物价上涨，俄罗斯采取了限制粮食出口的举措。俄罗斯是全球主要小麦出口国，目前正在应对油价挫跌和西方制裁引起的金融危机。
两名熟悉情况的消息人士向路透表示，俄罗斯副总理Arkady Dvorkovic在与粮食出口商召开的会议上表示，政府已动用所有非常规工具限制粮食出口。
分析师称，俄罗斯不想采取正式的出口限制措施，因为这种正式措施实施起来需要一定时间，并且会破坏与客户之间的关系。但俄罗斯已加紧实行其他举措，比如质量控制，对粮食出口加以控制。
“在今天的会议上，出口商被告知，相关各方已接到限制粮食出口的通知，现在粮食应销往国内市场，”俄罗斯农业顾问机构SovEcon主管Andrey Sizov表示。
俄罗斯粮食出口商游说组织--全国农产品出口商协会(NAEAP)早些时候致函政府，抱怨称该国植物检疫服务机构只允许向埃及、土耳其、印度和亚美尼亚出口。
“这无非是对粮食隐形的国家管制，”NAEAP在致副总理Dvorkovic的信中称。路透获得了该信函的副本。
Dvorkovic在与出口商的会议上， 并未阐明是否有任何国家不在限制行列。
Dvorkovic的发言人拒绝就此次会议发表评论。
周三稍早，她表示政府目前的任务是增加国内市场上的粮食供应。她拒绝进一步说明。
农业部周二曾表示，将避免此类限制举措，尽管卢布兑美元下滑后，出口达到创纪录水平。
农业部还把2014/15年度粮食出口目标定为3,000万吨。迄今，俄罗斯已出口1,900万吨，包括1,500万吨小麦。(完)
(编译 王颖/王兴亚；审校 张明钧/孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”