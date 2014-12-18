俄罗斯政府采用非常规工具限制粮食出口 以遏制国内物价

路透莫斯科12月17日 - 为抑制国内物价上涨，俄罗斯采取了限制粮食出口的举措。俄罗斯是全球主要小麦出口国，目前正在应对油价挫跌和西方制裁引起的金融危机。

两名熟悉情况的消息人士向路透表示，俄罗斯副总理Arkady Dvorkovic在与粮食出口商召开的会议上表示，政府已动用所有非常规工具限制粮食出口。

分析师称，俄罗斯不想采取正式的出口限制措施，因为这种正式措施实施起来需要一定时间，并且会破坏与客户之间的关系。但俄罗斯已加紧实行其他举措，比如质量控制，对粮食出口加以控制。

“在今天的会议上，出口商被告知，相关各方已接到限制粮食出口的通知，现在粮食应销往国内市场，”俄罗斯农业顾问机构SovEcon主管Andrey Sizov表示。

俄罗斯粮食出口商游说组织--全国农产品出口商协会(NAEAP)早些时候致函政府，抱怨称该国植物检疫服务机构只允许向埃及、土耳其、印度和亚美尼亚出口。

“这无非是对粮食隐形的国家管制，”NAEAP在致副总理Dvorkovic的信中称。路透获得了该信函的副本。

Dvorkovic在与出口商的会议上， 并未阐明是否有任何国家不在限制行列。

Dvorkovic的发言人拒绝就此次会议发表评论。

周三稍早，她表示政府目前的任务是增加国内市场上的粮食供应。她拒绝进一步说明。

农业部周二曾表示，将避免此类限制举措，尽管卢布兑美元下滑后，出口达到创纪录水平。

农业部还把2014/15年度粮食出口目标定为3,000万吨。迄今，俄罗斯已出口1,900万吨，包括1,500万吨小麦。(完)

(编译 王颖/王兴亚；审校 张明钧/孙茉莉)

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