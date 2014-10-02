俄罗斯经济：即便油价跌至60美元，央行也不会实施资本管制--央行总裁

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透莫斯科10月2日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周四表示，即便油价跌至每桶60美元，央行也不会采取措施限制跨境资本流动和汇率波动。
“不会有任何限制，即便发生‘压力模型’模拟的状况也不会，”她在VTB Capital Russia Calling投资者论坛的间隙告诉记者。
俄罗斯央行周三表示，正在准备“压力测试模型”，该模型假定了油价跌至每桶60美元的状况。目前央行已经有三个关于货币政策前景的“压力模型”。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。