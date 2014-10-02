俄罗斯经济：即便油价跌至60美元，央行也不会实施资本管制--央行总裁

路透莫斯科10月2日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周四表示，即便油价跌至每桶60美元，央行也不会采取措施限制跨境资本流动和汇率波动。

“不会有任何限制，即便发生‘压力模型’模拟的状况也不会，”她在VTB Capital Russia Calling投资者论坛的间隙告诉记者。

俄罗斯央行周三表示，正在准备“压力测试模型”，该模型假定了油价跌至每桶60美元的状况。目前央行已经有三个关于货币政策前景的“压力模型”。(完)