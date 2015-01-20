路透专访：俄罗斯央行第一副总裁认为无需进行资本管制

“不管这些评级机构怎么说，我们认为债务违约的可能性为零，”Yudayeva表示。

Yudayeva说，鉴于目前油价徘徊在每桶50美元上下，央行可能下调宏观经济预测中使用的油价区间，目前该区间为每桶60-80美元。

Yudayeva还说俄罗斯银行业的坏账水平在上升，保证银行业资本充足目前是一个“主要担忧”。(完)