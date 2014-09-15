俄副总理称中俄正在磋商32个经济合作项目

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透莫斯科9月13日 - 俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）周六称，俄罗斯和中国正磋商逾30个联合经济合作项目，涵盖从石化到银行业等广泛领域。舒瓦洛夫上周对中国进行了访问。
面对俄罗斯因乌克兰危机周五遭到美国和欧盟的新制裁，舒瓦洛夫称像中国这样的亚洲国家不支持西方的制裁，他们渴望与俄罗斯合作。
“我们昨天在中国磋商了32个项目，这些项目绝对涵盖方方面面：石化、银行业、在食品领域合作、以及各种不同的项目，”舒瓦洛夫在参加一个电视讨论节目时说。
“昨天我们所讨论的不仅仅只涉及黄金、石油、天然气和铜，”他说。“许多俄罗斯民众大体上的印象是中国只对自然资源感兴趣。”
舒瓦洛夫上周对中国和新加坡进行访问，与两国的投资者和政府官员进行了会面。
面对西方制裁，莫斯科正在努力寻求与亚洲国家的经济合作机会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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