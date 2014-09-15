俄副总理称中俄正在磋商32个经济合作项目

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月13日 - 俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）周六称，俄罗斯和中国正磋商逾30个联合经济合作项目，涵盖从石化到银行业等广泛领域。舒瓦洛夫上周对中国进行了访问。
面对俄罗斯因乌克兰危机周五遭到美国和欧盟的新制裁，舒瓦洛夫称像中国这样的亚洲国家不支持西方的制裁，他们渴望与俄罗斯合作。
“我们昨天在中国磋商了32个项目，这些项目绝对涵盖方方面面：石化、银行业、在食品领域合作、以及各种不同的项目，”舒瓦洛夫在参加一个电视讨论节目时说。
“昨天我们所讨论的不仅仅只涉及黄金、石油、天然气和铜，”他说。“许多俄罗斯民众大体上的印象是中国只对自然资源感兴趣。”
舒瓦洛夫上周对中国和新加坡进行访问，与两国的投资者和政府官员进行了会面。
面对西方制裁，莫斯科正在努力寻求与亚洲国家的经济合作机会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00