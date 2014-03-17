版本:
中国
国际财经 | 2014年 3月 17日 星期一 16:40 BJT

俄罗斯经济部副部长称俄经济处于危机中

路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯经济部副部长Sergei Belyakov周一警告称，俄经济处于危机之中。

他在当地一次商业会议上说，有“明确迹象”显示俄罗斯经济处于危机中。

分析师称，由于卢布持续贬值，且俄罗斯与西方国家之间就乌克兰问题对峙产生的影响，俄经济将受创。

俄罗斯央行2月下调经济成长预期，预计今年经济成长1.5-1.8%。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐