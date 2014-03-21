版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 22日 星期六 00:53 BJT

俄罗斯金融：俄财政部要求推迟税收盈余购汇的最后期限，因金融市况不稳

路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯财政部周五要求政府推迟在10月前将税收盈余转入一国家主权财富基金的最后期限，称因金融市况不稳。

去年俄罗斯意外出现税收盈余。财政部上月表示，将把2,020亿卢布(56亿美元)转入规模达870亿美元的储备基金中。该基金是俄罗斯两大主权财富基金之一，资金来源于石油税收。

不过，财政部从3月4日起暂停了每日买入相当于35亿卢布的外汇的计划，因在俄罗斯议会授权对乌克兰动武后，卢布汇价狂泻降至纪录低位。

在周五向政府提交的一份文件中，财政部要求推迟在4月到10月1日期间购买外汇的最后期限。财政部表示，在本月稍早暂停购买计划前，已经购买了380亿卢布的外汇。

财政部在文件中指出，“在当前的形势下，抽走1,742亿卢布的流动性将成为削弱银行体系流动性的又一因素，可能导致金融行业的波动性加大。”

本月，俄罗斯股市的平均跌幅达10%，该国央行已动用了230亿美元来扞卫卢布，因投资者仍然担忧西方会针对俄罗斯吞并乌克兰克里米亚做出全面响应。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐