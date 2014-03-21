俄罗斯金融：俄财政部要求推迟税收盈余购汇的最后期限，因金融市况不稳

上海车展：中国新能源汽车政策迫使丰田转向电动车
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯财政部周五要求政府推迟在10月前将税收盈余转入一国家主权财富基金的最后期限，称因金融市况不稳。
去年俄罗斯意外出现税收盈余。财政部上月表示，将把2,020亿卢布(56亿美元)转入规模达870亿美元的储备基金中。该基金是俄罗斯两大主权财富基金之一，资金来源于石油税收。
不过，财政部从3月4日起暂停了每日买入相当于35亿卢布的外汇的计划，因在俄罗斯议会授权对乌克兰动武后，卢布汇价狂泻降至纪录低位。
在周五向政府提交的一份文件中，财政部要求推迟在4月到10月1日期间购买外汇的最后期限。财政部表示，在本月稍早暂停购买计划前，已经购买了380亿卢布的外汇。
财政部在文件中指出，“在当前的形势下，抽走1,742亿卢布的流动性将成为削弱银行体系流动性的又一因素，可能导致金融行业的波动性加大。”
本月，俄罗斯股市的平均跌幅达10%，该国央行已动用了230亿美元来扞卫卢布，因投资者仍然担忧西方会针对俄罗斯吞并乌克兰克里米亚做出全面响应。(完)
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总
路透香港4月20日 - 道富环球投资管理周四发表调查结果显示，大部分亚太区投资者认为纳入环境、社会和管治（ESG）策略，有助显着提升回报。