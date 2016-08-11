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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 21:11 BJT

标题新闻：俄罗斯第二季GDP初值按年率计算萎缩0.6%，分析师的预估为萎缩0.7%-俄联邦统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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