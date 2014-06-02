调查：俄罗斯经济今年料仅增长0.5%

路透莫斯科5月30日 - 周五公布的路透调查显示，俄罗斯继续为邻国乌克兰的危机付出沉重的经济代价，因分析师再度下调对俄罗斯经济增长的预估。

这份访问了15位分析师的调查显示，俄罗斯经济今年料增长0.5%，低于上个月预估的增长0.8%，说明近期工业活动回升对提振乐观人气作用不大。

分析师已经逐步降低了对该国今年的增长预估，从1月的预估均值2.5%大幅下调，因乌克兰问题引发的国际紧张局势已经导致俄罗斯出现大规模的资本外流和投资减少。

最新调查预估的增长0.5%也符合俄罗斯政府的官方预估，后者也在最近几个月多次下调。

分析师对通胀的悲观看法也有所增强。他们预计今年底通胀率为6.3%，高于上月预估的6%。

根据最新调查，分析师一致预计俄罗斯央行将在6月保持利率不变，直到第四季。而到第四季时，央行料将降息50个基点。本次预估与上月一致。

调查还显示，卢布兑美元一个月后料将跌至35.5，年底时料达36.2。(完)

(编译 朱晓军；审校 许娜)

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