俄罗斯经济未来20年前景堪忧--报载

路透莫斯科11月7日 -俄罗斯《商业日报》(Vedomosti)周四援引经济部文件的报导称，俄罗斯经济未来20年的表现将远逊于预期。

报导称，经济部在到2030年的经济发展策略中发出警告，俄罗斯仍将严重倚赖油气，并面临资本外流、预算赤字及地区间财富落差扩大的问题。

报导称，根据该文件，直至2030年，俄罗斯每年的国内生产总值(GDP)将平均成长2.8%，远低于经济部在春季预估的4.3%。俄罗斯在全球产值的比重将从目前的4%降至3.4%。

路透未能立即联系到俄罗斯经济部就此置评。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。