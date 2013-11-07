俄罗斯经济未来20年前景堪忧--报载

OPEC秘书长称伊拉克已承诺将完全遵守减产协议
路透巴格达4月2日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周日称，伊拉克已向OPEC保证，将完全遵守减产协议以提振原油价格。
路透莫斯科11月7日 -俄罗斯《商业日报》(Vedomosti)周四援引经济部文件的报导称，俄罗斯经济未来20年的表现将远逊于预期。
报导称，经济部在到2030年的经济发展策略中发出警告，俄罗斯仍将严重倚赖油气，并面临资本外流、预算赤字及地区间财富落差扩大的问题。
报导称，根据该文件，直至2030年，俄罗斯每年的国内生产总值(GDP)将平均成长2.8%，远低于经济部在春季预估的4.3%。俄罗斯在全球产值的比重将从目前的4%降至3.4%。
路透未能立即联系到俄罗斯经济部就此置评。(完)
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