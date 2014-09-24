俄罗斯经济中期或陷入停滞--世行

路透莫斯科9月24日 - 世界银行周三表示，俄罗斯经济将陷入停滞，2014-2016年成长率料将不超过0.5%。俄罗斯正在为乌克兰危机、缺乏结构性改革以及不确定的经济政策付出代价。

世界银行称，根据基本预测情形，俄罗斯今年国内生产总值(GDP)增幅可能将与政府预估的0.5%一致。

不过世行预计俄罗斯经济明年仅增长0.3%，2016年增长0.4%，远低于官方预测的分别增长1.2%和2%。

“我们认为投资增长不会如政府所预测，加快那么多，”世行的俄罗斯经济学家Birgit Hansl对记者称，解释该行和政府对今明两年GDP预测的差异。

“他们的假设是，寡头企业将进行投资...我们则预计投资动机没有那么强烈，”她表示，并称世行还预计未来几年消费增长相当低迷，而这是俄罗斯经济的一个主要动力。(完)

(编译 王颖/王丽鑫； 审校 张涛/艾茂林)

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