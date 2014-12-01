调查：俄罗斯经济料在明年陷入萎缩 受油价下跌和西方制裁影响

路透莫斯科11月28日 - 周五公布的路透调查结果显示，俄罗斯经济今年将勉强录得增长，但2015年将陷入萎缩，因油价下跌以及西方制裁行动拖累经济活动。

有14位分析师参与的本次调查结果预测，俄罗斯今年国内生产总值(GDP)料增长0.5%，略好于上月预测的增长0.3%，因近期几项数据优于预期。

但分析师预测，第四季GDP的环比成长率将降至零，明年所有四个季度将全部呈现负增长。

“民间消费扩张幅度正在以令人警惕的速度缩小，因利率较高且卢布贬值。”丹麦丹斯克银行分析师Vladimir Mikhlashevsky说。

预计俄罗斯经济明年第一季萎缩0.3%，第二季萎缩0.6%，第三和第四季分别萎缩0.5%和0.1%，意味着全年萎缩0.4%。

“投资下滑正在加剧金融市场的动荡和整体不确定性，也推高了借贷成本，”Otkritie经济分析师Darya Isakova说，“同时，消费...也依然疲弱。”

受卢布贬值因素影响，通胀率在年底前料达到9.3%，明年3月底之前达到9.7%，随后在2015年底回落至6.5%。

调查预测，央行将维持指标利率在9.5%不变，直至明年第三季。对此问题表达看法的12位分析师均认为央行在12月11日的下一次会议上将维持利率不变。

跳一//分析师修正了对于卢布大幅贬值的预期，之前由于油价大跌，卢布在11月贬值13%，石油是俄罗斯主要的出口物资。本次调查预计，卢布在2014年底前将有所反弹，兑美元升至44.5卢布，一年后达到42.8。目前卢布汇率在49.4。

“长期来看，我们不认为基本面可以提供任何支撑，”Mikhlashevsky表示，“地缘政治风险仍存，因为乌克兰东部的问题远未得到和平解决。”(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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