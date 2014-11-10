中俄贸易：两国计划扩大人民币结算贸易规模--普京

路透北京11月10日 - 俄罗斯总统普京周一表示，中俄两国计划增加以人民币进行结算的贸易规模。普京并排除了俄罗斯实施资本管制的可能性。

普京在北京亚太经合组织(APEC)会议上表示，要将俄罗斯的外债与国内生产总值(GDP)之比控制在15%已下。

他还说俄罗斯计划使用部分“国家储备”改善贷款环境，以吸引外国投资。不过普京没有详述。

“不会增加主权债务水平，”普京说。“我们计划将债务维持在安全可控的水平，与GDP之比在15%以下。”(完)