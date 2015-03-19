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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 22:56 BJT

标题新闻：俄罗斯经济2月加速下滑，零售销售同比骤降7.7%，实际薪资跌9.9%，失业率升至5.8%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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