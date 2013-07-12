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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 17:58 BJT

俄罗斯央行：维持指标利率不变，警告称经济增长放缓风险仍存

路透莫斯科7月12日 - 俄罗斯央行周五维持指标利率不变，但对经济增长面临的风险发出警告，同时淡化了通胀忧虑，暗示未来可能放宽政策。

央行已经是连续第十个月维持一天期回购利率在5.5%，一天期固定回购利率在6.5%，一天期存款利率为4.5%不变。

央行仍把再融资利率定在8.25%。(完)

(编译 高琦 审校 许娜)
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