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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 22:30 BJT

标题新闻：俄罗斯10月零售销售同比降4.4%，失业率升至5.4%，实质薪资增长放缓，显示经济仍在下滑

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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