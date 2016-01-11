焦点：油价跌跌不休 俄罗斯经济复苏岌岌可危

图为俄罗斯Sergeyevskoye油田的一台抽油机。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透伦敦/莫斯科1月10日（记者 Sujata Rao/ Jason Bush） - 在俄罗斯新年及东正教圣诞节假期期间，国际油价跌至12年来的低位，意味着在周一复工后，该国的经济复苏及储备基金将面临危险。

在俄罗斯为期10天的节假日期间，中国股汇双挫撼动全球市场，布伦特原油从去年12月初的每桶45美元跌至32美元左右，距高盛预测的20美元低位更近了一步。

油价大跌已经令俄罗斯受到冲击，该国约50%的预算收入以及40%的出口依赖于能源。除了油价下跌，该国总统普京在2018年大选前还面临其他问题。

由于节假日期间市场交投清淡，上周卢布汇率仅下跌2%，但目前75卢布兑1美元的汇率，距13个月前触及的历史低点80.1卢布兑1美元已不是很远。

当时，俄罗斯当局连夜加息500个基点保卫卢布。接下来几周，如果卢布汇率剧烈震荡，可能迫使俄罗斯当局再次采取这样的行动。

俄罗斯的通胀将会上升，政府预期今年结束的经济衰退可能延长。

若油价在30美元或者低于该价位，可能出现的最糟糕的情形是，俄罗斯的国库仅一年多就会出现亏空，10年充裕的石油收入将所剩无几。

投资咨询公司Trusted Sources的执行董事Christopher Granville称，今年俄罗斯规划的预算赤字与经济产值的比例为3%，这以油价每桶为50美元为基础。俄罗斯政府希望通过借贷及国家储备基金来填补相关缺口。

Granville称，如果油价在每桶30美元，会令俄罗斯预算赤字与经济产值的比例扩大至5%甚至更高。倘若出现这种情况，普京可能不得不冒着惹怒选民的危险，来增税并大幅度削减支出。

普京还可能不得不将手进一步伸向快速缩水的储蓄。

结束假期的许多俄罗斯民众会清楚地意识到，生活变得更艰难。

公务员的薪资会被连续第三年冻结，养老金涨幅低于通胀，进口品及度假将变得更加昂贵。

生活水平面临的冲击令一些人将当前的情况与1998年的俄罗斯金融危机相提并论。当时俄罗斯政府违约，卢布汇价贬值四分之三。

“这就像1998年危机重演。我的薪资按美元计减少了逾一半，我如今的收入甚至比1997年时低。”在莫斯科一家报纸做记者、要求隐匿姓氏的Yelena说。

俄罗斯央行在2015年降息600基点后，出现了该国可能进一步降息的预期，这让俄罗斯政府预测该国今明两年经济将分别增长0.7%和1.9%。

美银美林CEEMEA债务及策略业务部门主管David Hauner称，如果油价不反弹，这些预测将面临威胁。

“只要油价继续下跌，俄罗斯（经济）也就会继续滑坡。”Hauner说。“我们确实要承认的是，如果（石油）市场无序波动，一切都会瞬息万变，冰面正在变薄。”

瑞银策略师Manik Narain是众多正在评估俄罗斯相关预测的分析师中的一员，他去年末预计2016年卢布兑美元汇率平均为75卢布兑1美元。

他表示，油价越是下跌，就越难预测对卢布及经济的影响。

“主要风险是汇率的非线性变动，因为油价从每桶30美元跌至20美元，会引发卢布作出与油价从每桶40美元跌至30美元非常不同的回应。”Narain说的是民众及企业可能表现出的恐慌性影响。（完）